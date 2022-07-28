Орландо Коулмэн стал игроком «Енисея»

Американский форвард Орландо Коулмэн (29 лет, 196 см) пополнил состав , подписав контракт на сезон-22/23.

Прошлый сезон Коулмэн начинал в греческом чемпионате. Средняя статистка баскетболиста в 9 матчах за «Аполлон» составила 17,3 очка, 4,9 подбора, 1,3 передачи и 1,0 перехвата за 31 минуту на паркете.

В январе 2022 года Орландо присоединился к французской команде «Шалон-Реймс», за которую сыграл в 16 матчах национального чемпионата – 16,0 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи в среднем за 24 минуты игрового времени.

По ходу карьеры Коулмэн профессионально играл в Мексике, Сербии, Новой Зеландии, Венгрии, Израиле, Греции и Франции.

Главный тренер «Енисея» прокомментировал переход.

«В результате проделанного скаутинга мы выбрали Орландо Коулмэна из-за качества его игры. В личной беседе я сказал ему, что ожидаю, что он будет одним из лидеров и поможет команде своей игрой одерживать победы», – заявил хорват.

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