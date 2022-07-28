Орландо Коулмэн: «Решение присоединиться к «Енисею» далось мне легко»

Новобранец Орландо Коулмэн объяснил, почему решил продолжить карьеру в красноярском клубе.

«Решение присоединиться к «Енисею» далось мне весьма легко. Я слышал очень много хороших отзывов о клубе и об уровне Лиги ВТБ от игроков, которые здесь играли.

Проведя предыдущий сезон в Греции и Франции, я понимал, что хочу продолжать развивать свою карьеру в правильном направлении и выступать в другом топовом чемпионате. Каждый год я стараюсь выходить на новый уровень, поэтому выбор «Енисея» был очевиден.

С нетерпением жду начала сезона и надеюсь, что мы многоного добьемся как на площадке, так и за её пределами», – заявил Коулмэн.

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