Ожидается, что «Лейкерс» подпишут еще одного игрока до конца сезона

По словам журналиста Bleacher Report Эрика Пинкуса, « » планируют в ближайшее время пополнить состав команды еще одним игроком.

«Я ожидаю, что «Лейкерс» завтра подпишут игрока, возможно, на оставшуюся часть сезона и еще на один год без гарантии или с частичной гарантией (возможно, с опцией команды)», – пишет Пинкус.

В воскресенье «Лейкерс» проведут в Лос-Анджелесе заключительный матч регулярного чемпионата против «Юты».

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