Ожидается, что «Лейкерс» подпишут еще одного игрока до конца сезона
По словам журналиста Bleacher Report Эрика Пинкуса, «Лейкерс» планируют в ближайшее время пополнить состав команды еще одним игроком.
«Я ожидаю, что «Лейкерс» завтра подпишут игрока, возможно, на оставшуюся часть сезона и еще на один год без гарантии или с частичной гарантией (возможно, с опцией команды)», – пишет Пинкус.
В воскресенье «Лейкерс» проведут в Лос-Анджелесе заключительный матч регулярного чемпионата против «Юты».
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