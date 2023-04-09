Деннис Шредер: «Болят шея и ахиллово сухожилие. В последних матчах много играл»

Разыгрывающий « » в пятницу пропустил матч против «Финикса» (121:107) из-за спазмов шеи.

Немецкий игрок сообщил на своем канале в YouTube, что также испытывает проблемы с ахилловом сухожилием, которое болит из-за большой нагрузки в последнее время.

«Сегодня очень неудачно встал, теперь сильно болит шея. Да, ахиллово сухожилие тоже болит, потому что в последних матчах много играл, провел много минут на паркете, – сказал Шредер.

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