«Юта» потеряла шансы на выход в плей-офф

«Юта» в этом сезоне не попадет в плей-офф .

«Джаз» в четверг потерпели поражение от «Тандер» со счетом 98:114.

Команда из Солт-Лейк-Сити занимает 12-е место на Западе с результатом 36-44. У «Юты» нет даже теоретических шансов на попадание в десятку.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта