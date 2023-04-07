«Юта» потеряла шансы на выход в плей-офф

Теги НБА Юта Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

«Юта» в этом сезоне не попадет в плей-офф НБА.

«Джаз» в четверг потерпели поражение от «Тандер» со счетом 98:114.

Команда из Солт-Лейк-Сити занимает 12-е место на Западе с результатом 36-44. У «Юты» нет даже теоретических шансов на попадание в десятку.

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1 комментарий

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Catch22
но как же мощно они начали сезон. Думаю у этой команды все впереди.
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