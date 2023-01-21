Чемпионат Турции. «Коньяспор» – «Бешикташ», «Дарушафака» примет «Тюрк Телеком»
Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги «Коньяспор» дома сыграет с «Бешикташем», «Дарушафака» примет «Тюрк Телеком».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
- Дата проведения
- 21 января, 15.30, «Muradiye Spor Salonu»
- Дата проведения
- 21 января, 18.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Положение команд: Фенербахче – 13-2, Тюрк Телеком – 12-3, Каршияка – 11-4, Анадолу Эфес – 10-5, Бурсаспор – 10-5, Бахчешехир – 8-7, Дарушафака – 8-7, Меркезефенди – 7-8, Галатасарай – 7-9, Тофаш – 6-9, Коньяспор – 6-9, Газиантеп – 5-10, Петким Спор – 5-10, Бююкчекмедже – 5-10, Маниса – 5-11, Бешикташ – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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