Чемпионат Турции. «Коньяспор» – «Бешикташ», «Дарушафака» примет «Тюрк Телеком»

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Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги «Коньяспор» дома сыграет с «Бешикташем», «Дарушафака» примет «Тюрк Телеком».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Коньяспор – Бешикташ
Дата проведения
21 января, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
Онлайн матча

Маниса – Каршияка
Дата проведения
21 января, 15.30, «Muradiye Spor Salonu»
Онлайн матча

Дарушафака – Тюрк Телеком
Дата проведения
21 января, 18.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 13-2, Тюрк Телеком – 12-3, Каршияка – 11-4, Анадолу Эфес – 10-5, Бурсаспор – 10-5, Бахчешехир – 8-7, Дарушафака – 8-7, Меркезефенди – 7-8,  Галатасарай – 7-9, Тофаш – 6-9, Коньяспор – 6-9, Газиантеп – 5-10, Петким Спор – 5-10, Бююкчекмедже – 5-10, Маниса – 5-11, Бешикташ – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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