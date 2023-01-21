Чемпионат Турции. «Коньяспор» – «Бешикташ», «Дарушафака» примет «Тюрк Телеком»

Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги «Коньяспор» дома сыграет с « », «Дарушафака» примет « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Коньяспор – Бешикташ Дата проведения 21 января, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 13-2, Тюрк Телеком – 12-3, – 11-4, Анадолу Эфес – 10-5, Бурсаспор – 10-5, Бахчешехир – 8-7, – 8-7, Меркезефенди – 7-8, Галатасарай – 7-9, Тофаш – 6-9, – 6-9, Газиантеп – 5-10, Петким Спор – 5-10, Бююкчекмедже – 5-10, Маниса – 5-11, Бешикташ – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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