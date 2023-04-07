«Пеликанс» исключили участие Зайона в плей-ин. Готовность игрока к плей-офф находится под вопросом
«Новый Орлеан» официально исключил участие Зайон Уильямсон в турнире плей-ин, который пройдет на следующей неделе, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Степень готовности игрока к плей-офф остается под вопросом», – написал инсайдер.
Зайон выбыл из строя в начале января из-за растяжения подколенного сухожилия. «Пеликанс» (41-39) занимают восьмую строчку на Западе за два матча до конца регулярки-2022/23.
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