«Пеликанс» исключили участие Зайона в плей-ин. Готовность игрока к плей-офф находится под вопросом

« » официально исключил участие в турнире плей-ин, который пройдет на следующей неделе, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Степень готовности игрока к плей-офф остается под вопросом», – написал инсайдер.

Зайон выбыл из строя в начале января из-за растяжения подколенного сухожилия. «Пеликанс» (41-39) занимают восьмую строчку на Западе за два матча до конца регулярки-2022/23.

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