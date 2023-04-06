«Денвер» впервые в истории клуба занял 1-е место в Западной конференции в регулярном чемпионате

« » закрепился на 1-м месте в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата после того, как занимающий 2-е место «Мемфис» проиграл «Новому Орлеану» (131:138 ОТ).

Впервые в истории клуба «Наггетс» получили первый номер посева в плей-офф и преимущество домашней площадки до финала Западной конференции.

Показатели «Денвера» – 52 победы и 27 поражений. Команде осталось провести три встречи.

На сегодняшний день выход в плей-офф на Западе обеспечили себе только «Денвер», « », « » и « ».

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