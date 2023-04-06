«Денвер» впервые в истории клуба занял 1-е место в Западной конференции в регулярном чемпионате

Теги Денвер Мемфис Финикс Сакраменто НБА Баскетбол

«Денвер» закрепился на 1-м месте в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата после того, как занимающий 2-е место «Мемфис» проиграл «Новому Орлеану» (131:138 ОТ).

Впервые в истории клуба «Наггетс» получили первый номер посева в плей-офф и преимущество домашней площадки до финала Западной конференции.

Показатели «Денвера» – 52 победы и 27 поражений. Команде осталось провести три встречи.

На сегодняшний день выход в плей-офф на Западе обеспечили себе только «Денвер», «Мемфис», «Сакраменто» и «Финикс».

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5 комментариев

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nbawade
Ответ Лиллард унижатель!
На востоке с таким результатом были бы 4-ми. ___Исторически очень слабый запад___
В 2008-м на западе это 6-посев.
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Лиллард унижатель!
На востоке с таким результатом были бы 4-ми. ___Исторически очень слабый запад___
+9
-5
+4
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Южанин78
Ответ Jazzzz
Может и кубок наконец выиграет в этом году
С Мэлоуном в роли тренера вряд ли
+3
-1
+2
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DynamoUfa
Если не в этом году то никогда
+1
-1
0
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Jazzzz
Может и кубок наконец выиграет в этом году
0
-2
-2
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