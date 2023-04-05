Бранислав Вичентич о третьем матче с ЦСКА: «Сделаем все, чтобы сыграть хорошо»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинала плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (0-2).

«После двух выездных игр в Москве мы проведем матч перед нашими болельщиками, и мы рады, что они помогут нам как шестой игрок команды.

Я могу сказать, что наши игроки настроены, и мы сделаем все, чтобы сыграть хорошо. В первых матчах ЦСКА показал свое мастерство и доказал, почему они первые после регулярного чемпионата», – заявил Вичентич.

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР