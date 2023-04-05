Бранислав Вичентич о третьем матче с ЦСКА: «Сделаем все, чтобы сыграть хорошо»

Теги ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Бранислав Вичентич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинала плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (0-2).

«После двух выездных игр в Москве мы проведем матч перед нашими болельщиками, и мы рады, что они помогут нам как шестой игрок команды.

Я могу сказать, что наши игроки настроены, и мы сделаем все, чтобы сыграть хорошо. В первых матчах ЦСКА показал свое мастерство и доказал, почему они первые после регулярного чемпионата», – заявил Вичентич.

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