Трей Томпкинс: «Наши болельщики заслужили победу, поэтому мы сделаем все для этого»

Форвард « » заявил, что команда постарается сравнять счет в серии с (0-1) ради болельщиков.

«Для победы нам нужно будет играть на протяжении всех 40 минут. Нужно не терять концентрацию, отрабатывать в защите и искать пути к кольцу МБА на чужой половине. Наши болельщики заслужили победу, поэтому мы сделаем все для этого», – заявил Томпкинс.

Матч «Зенит» – МБА начнется в 20:00 по московскому времени.

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