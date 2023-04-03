«Юта» 11-й раз в сезоне завершила встречу с разницей в одно очко. Это повторение рекорда НБА

Теги Чикаго НБА Юта Баскетбол

В воскресном гостевом матче с «Бруклином» «Юта» уступила лишь в одно очко – 111:110.

Таким образом, команда уже в 11-й раз в сезоне закончила встречу с разницей в ровно одно очко. Это лишь третье поражение команды в таких матчах.

Примечательно, что за 6 минут до конца заключительной четверти они уступали «-19».

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