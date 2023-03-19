Джамал Мюррэй набрал 20 очков в первой четверти матча с «Нетс»

Разыгрывающий « » отметился 20 очками в первой четверти матча с « ».

Он повторил свой второй лучший результат в карьере. Самой результативной 12-минуткой для игрока является третья четверть матча с «Чикаго»(135:105) в 2019 году – 22 очка с 6-ю трехочковыми попаданиями.

К перерыву «Денвер» ведет 63:48. У Мюррэя 25 очков и 5 передач.

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