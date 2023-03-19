Джамал Мюррэй набрал 20 очков в первой четверти матча с «Нетс»
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй отметился 20 очками в первой четверти матча с «Бруклином».
Он повторил свой второй лучший результат в карьере. Самой результативной 12-минуткой для игрока является третья четверть матча с «Чикаго»(135:105) в 2019 году – 22 очка с 6-ю трехочковыми попаданиями.
К перерыву «Денвер» ведет 63:48. У Мюррэя 25 очков и 5 передач.
Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич
Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?
Комментарии