Фред Ванвлит стал первым игроком в истории «Торонто» с 20 очками и 20 передачами в матче

Теги Шарлотт Торонто НБА Фред Ванвлит Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит стал первым игроком в истории организации, набравшим 20 очков и 20 передач в одной встрече.

В воскресном матче против «Шарлотт» защитник отметился 20 очками, 20 результативными передачами, 5 подборами, 3 перехватами и лишь двумя потерями.

Таким образом, он стал первым игроком в истории организации с подобными показателями и лишь вторым в истории НБА среди незадрафтованных баскетболистов. Ранее такое удавалось Бобу Дэвису в 1955 году.

Ванвлит присоединился к Джеймсу Хардену, как единственные игроки в сезоне-2022/23 с линейкой 20+20 в одном матче.

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