Судейская ассоциация НБА опровергла «понижение» Бена Тэйлора в связи с заявлением Фреда Ванвлита

Эксперт Том Хаберстро заметил, что понизила судью Бена Тэйлора в должности после недавнего комментария разыгрывающего «Торонто» о работе 37-летнего арбитра.

В последних пяти матчах, на которых работал Тэйлор, он только один раз был назначен старшим судьей и четыре раза – вторым судьей. В предыдущих 52 матчах этого сезона Тэйлор был главным судьей 41 раз.

Судейская ассоциация официально опровергла «понижение» Тэйлора.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Расписание упомянутых игр с точки зрения назначения судей было опубликовано за несколько недель до этого. Бен Тэйлор не является старшим судьей по умолчанию, он также работает и вторым судьей. Задания для него остались неизменными», – говорится в заявлении ассоциации.

После матча « » с «Клипперс» (100:108) 8 марта Ванвлит резко высказался о работе Тэйлора, после чего был оштрафован на 30 000 долларов.

«Большинство судей стараются. Мне нравятся многие судьи, они выкладываются, они честны, с ними легко общаться. Но есть и такие, которым нравится быть мудаками и портить игру.

Меня оштрафуют, я не против, пусть так, но судья Бен Тэйлор был сегодня чертовски ужасен. В большинстве случаев в судейской тройке присутствует один или два человека, которые портят игру. В нашем случае подобное происходит в двух матчах подряд», – сказал Ванвлит.

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