Фред Ванвлит: «Когда мы играем дерьмово, трибуны болеют дерьмово, и наоборот»

Разыгрывающий « » отметил, что болельщики перестают поддерживать команду, когда она испытывает проблемы.

«Болельщики и город реагируют на то, как мы играем. Когда мы играем дерьмово, трибуны болеют дерьмово, и наоборот. Когда играем в своем стиле, когда у нас все получается, когда получаем нужную энергию и настрой, возникает победная атмосфера, мы все можем это использовать.

Иногда бывает и наоборот. Если трибуны очень встревожены, мы должны создать нужную атмосферу и играть, и зрители последуют нашему примеру», – сказал Ванвлит.

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