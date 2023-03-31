Эмил Райкович о первом матче серии с «Автодором»: «Если не брать Шведа, команда готова на сто процентов»

Теги ЦСКА Алексей Швед Автодор Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о готовности команды к первому матчу серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против «Автодора».

«В пятницу первый матч плей-офф. «Автодор» – опасный соперник, в его составе много хороших, индивидуально сильных игроков. Мы внимательно готовились к игре на протяжении последних дней.

В день игры посмотрим на состояние Алексея Шведа; что касается остальных, думаю, команда готова на сто процентов», – сказал Райкович.

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