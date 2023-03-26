Эмил Райкович: «Красивые рекорды сейчас не имеют никакого значения»

Главный тренер « » Эмил Райкович рассказал, что рекорды регулярного чемпионата не имеют никакого значения в преддверии матчей на вылет.

«Это была последняя игра регулярного чемпионата. Мы старались задействовать всех наших баскетболистов, потому что нужно было играть с высокой интенсивностью, ведь «Локо» играет так же. В какой-то момент они приблизились, но наши ребята активизировались, и мы благополучно добились успеха.

У нас 30 побед, мы установили несколько рекордов – по количеству выигранных матчей подряд, по общему количеству набранных очков, – но эти красивые рекорды сейчас не имеют никакого значения. Мы идем в плей-офф, наш следующий соперник — саратовский «Автодор», и мы должны к нему готовиться», – поделился тренер во время послематчевой пресс-конференции.

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