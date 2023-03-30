Остин Ривз о жесте в адрес Беверли: «Он сделал так же в прошлый раз против Леброна. Чувствовал, что было подходящее время»

Атакующий защитник «Лейкерс» объяснил, почему показал защитнику « » Патрику Беверли жест «слишком маленький».

«Он сделал так же в прошлый раз против Леброна. Я не думал об этом всю игру, но чувствовал, что было подходящее время, подходящая ситуация. Как вы сказали, у нас с Пэтом хорошие отношения, я уважаю его, это просто соперничество», – приводит слова Ривза журналист Майк Труделл.

Эпизод случился за 2:53 до конца четвертой встречи при счете 115:101 в пользу «Лейкерс».

Матч закончился гостевой победой « » – 121:110. Ривз отметился 19 очками и 5 передачами.

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