Остин Ривз о жесте в адрес Беверли: «Он сделал так же в прошлый раз против Леброна. Чувствовал, что было подходящее время»

Теги Чикаго Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз объяснил, почему показал защитнику «Чикаго» Патрику Беверли жест «слишком маленький».

«Он сделал так же в прошлый раз против Леброна. Я не думал об этом всю игру, но чувствовал, что было подходящее время, подходящая ситуация. Как вы сказали, у нас с Пэтом хорошие отношения, я уважаю его, это просто соперничество», – приводит слова Ривза журналист Майк Труделл.

Эпизод случился за 2:53 до конца четвертой встречи при счете 115:101 в пользу «Лейкерс».

Матч закончился гостевой победой «Лейкерс» – 121:110. Ривз отметился 19 очками и 5 передачами.

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