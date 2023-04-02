Новое коллективное соглашение позволит игрокам инвестировать в команды НБА и WNBA

Новое коллективное соглашение между НБА и профсоюзом игроков даст игрокам возможность вкладывать средства в команды НБА и WNBA.

Кроме того, игрокам будет предоставлена возможность рекламировать и инвестировать в букмекерские компании, а также в компании по производству каннабиса.

Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.

Одним из нововведений стало исключение тестов на марихуану из программы проверки игроков на употребление запрещенных препаратов.

Ранее суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс открыто заявлял о желании стать владельцем одного из клубов лиги.

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