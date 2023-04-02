Символические пятерки НБА по условиям нового коллективного соглашения будут без позиций
Новое коллективное соглашение между НБА и профсоюзом игроков позволит лиге составлять символические пятерки (All-NBA Teams), не учитывая позиции игроков.
Чтобы претендовать на попадание в символическую пятерку, игрок будет должен провести не менее 65 матчей в регулярном чемпионате.
Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.
Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич
1 комментарий