Символические пятерки НБА по условиям нового коллективного соглашения будут без позиций

Новое коллективное соглашение между НБА и профсоюзом игроков позволит лиге составлять символические пятерки (All-NBA Teams), не учитывая позиции игроков.

Чтобы претендовать на попадание в символическую пятерку, игрок будет должен провести не менее 65 матчей в регулярном чемпионате.

Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.

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