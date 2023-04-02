Символические пятерки НБА по условиям нового коллективного соглашения будут без позиций

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Новое коллективное соглашение между НБА и профсоюзом игроков позволит лиге составлять символические пятерки (All-NBA Teams), не учитывая позиции игроков.

Чтобы претендовать на попадание в символическую пятерку, игрок будет должен провести не менее 65 матчей в регулярном чемпионате.

Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.

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1 комментарий

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Adilet Abdyramanov
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