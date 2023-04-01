НБА и профсоюз игроков лиги достигли соглашения о новом 7-летнем коллективном договоре.

Новый коллективный договор подразумевает проведение межсезонного турнира, который впервые состоится в сезоне-23/24.

Призовой фонд для победившей команды рассчитан таким образом, что каждый игрок получит по 500 000 долларов.

Новое соревнование будет включать отборочные матчи, которые войдут в расписание регулярного чемпионата, начиная с ноября. В декабре восемь команд проведут турнир на выбывание по олимпийской системе. «Финал четырех» состоится на нейтральной территории, Лас-Вегас считается главным претендентом на организацию.

Каждая игра турнира будет учитываться в турнирной таблице регулярного чемпионата. Два финалиста в конечном итоге проведут по 83 матча в регулярке.

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