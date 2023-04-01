С сезона-23/24 в НБА появится межсезонный турнир. Каждый игрок в победившей команде получит по 500 тысяч долларов

Теги НБА календарь Баскетбол

НБА и профсоюз игроков лиги достигли соглашения о новом 7-летнем коллективном договоре.

Новый коллективный договор подразумевает проведение межсезонного турнира, который впервые состоится в сезоне-23/24.

Призовой фонд для победившей команды рассчитан таким образом, что каждый игрок получит по 500 000 долларов.

Новое соревнование будет включать отборочные матчи, которые войдут в расписание регулярного чемпионата, начиная с ноября. В декабре восемь команд проведут турнир на выбывание по олимпийской системе. «Финал четырех» состоится на нейтральной территории, Лас-Вегас считается главным претендентом на организацию.

Каждая игра турнира будет учитываться в турнирной таблице регулярного чемпионата. Два финалиста в конечном итоге проведут по 83 матча в регулярке.

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9 комментариев

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anton sorokin
Ответ Vitto
Какая-то очередная шляпа...
А что ты подразумеваешь под "очередная"?
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quznez
по сути лидеры команд-финалистов межсезонного турнира пропустят ещё больше матчей для отдыха.
за что боролись, так сказать.
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Максим Макеев
да зачем он нужен ор
основа там играть откажется
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Мурзин Ринат
Ответ Vitto
Какая-то очередная шляпа...
Плей-ин тоже считали шляпой, но вон как интересно сейчас)
+2
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Vitto
Какая-то очередная шляпа...
+2
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фанат баскетбола
я так понимаю что просто часть матчей регулярки структурируют в маленький турнир и только два финалиста этого турнира сыграют на один матч больше обычной регулярки
+4
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Alex Kudermetov
Такое себе нововведение... Да, может быть, для болельщиков это хорошо и интересно, но много ли игроков доживёт до ПО основного чемпионата из-за такого турнира. Сейчас-то постоянные травмы у лидеров команд, а с таким интенсивным турниром их только прибавится...
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Мурзин Ринат
Ответ олси
Блин , если бы в турнире принимали участие пару команд из Европы , это бы был прорыв .
Как дети со взрослыми)) может на турнирах ФИБА разница по чуть чуть сокращается из-за присутствия в ней игроков НБА, но на клубном уровне разница до сих пор как до луны !!
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олси
Блин , если бы в турнире принимали участие пару команд из Европы , это бы был прорыв .
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