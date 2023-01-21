НБА рассчитывает ввести в календарь межсезонный турнир после заключения новой телевизионной сделки

Теги НБА календарь Баскетбол

По словам заместителя комиссионера НБА Марка Тейтума, лига рассчитывает ввести в календарь сезона межсезонный турнир после заключения новой телевизионной сделки.

Идея сократить регулярный чемпионат из 82 игр и вместо этого ввести мини-турнир в середине розыгрыша набирает силу среди людей, которые принимают решения в НБА.

«Мы делаем успехи. Обсуждения проходят успешно. Есть много заинтересованных сторон, до которых надо достучаться, есть вопросы логистики, о которых необходимо позаботиться, но, как мне кажется, мы делаем правильные шаги.

Есть несколько представителей старой школы, которые могли бы противиться этому, но похоже, что турнир появится в календаре к новой телевизионной сделке», – заявил Тейтум.

Действующая ТВ-сделка НБА истекает после сезона-23/24. 

«Мы хотим создать межсезонный турнир для болельщиков и для игроков. У баскетболистов будет возможность соревноваться за что-то в середине сезона, возможность что-то выиграть», – сказал Тейтум.

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1 комментарий

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vzi
Чемпионат НБА с октября по апрель.
Кубок НБА в январе.
Матч всех звезд в феврале.
Плей-офф НБА с мая по июнь.
Суперкубок НБА в сентябре между победителем Кубка и Плей-офф.
Межконтинентальный кубок с победителем Евролиги в начале октября.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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