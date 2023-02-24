Крис Буше исполнил эффектный данк в матче с «Новым Орлеаном»

Форвард « » стал автором эффектного данка в матче с « » (115:110).

Буше взял подбор под своим кольцом, пронесся через всю площадку и исполнил данк от штрафной линии, но с небольшим заступом.

В активе Криса 9 очков и 8 подборов.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА