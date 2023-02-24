Крис Буше исполнил эффектный данк в матче с «Новым Орлеаном»
Форвард «Торонто» Крис Буше стал автором эффектного данка в матче с «Новым Орлеаном» (115:110).
Буше взял подбор под своим кольцом, пронесся через всю площадку и исполнил данк от штрафной линии, но с небольшим заступом.
В активе Криса 9 очков и 8 подборов.
Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет
Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА
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