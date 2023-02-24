Крис Буше исполнил эффектный данк в матче с «Новым Орлеаном»

Теги Новый Орлеан Торонто НБА видео Крис Буше Баскетбол

Форвард «Торонто» Крис Буше стал автором эффектного данка в матче с «Новым Орлеаном» (115:110).

Буше взял подбор под своим кольцом, пронесся через всю площадку и исполнил данк от штрафной линии, но с небольшим заступом.

В активе Криса 9 очков и 8 подборов.

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