Гендиректор МБА: «Выездная победа в Санкт-Петербурге может стать определяющим фактором в серии»

Теги Зенит Игорь Кочарян МБА Баскетбол

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян считает, что выездная победа может стать определяющим фактором в серии с «Зенитом».

«Ожидания у нас самые позитивные, потому что все впервые происходит. Выйти в плей‑офф Единой лиги в первый же сезон — уже большое достижение для нас. Сейчас было несколько дней, чтобы сконцентрироваться и подготовиться к серии с «Зенитом». Мы постараемся дать бой чемпиону. Очень много будет зависеть от первых двух матчей в Санкт‑Петербурге: удастся ли нам выездную победу добыть. Это может стать принципиальным моментом в серии. В общем, ребята и тренерский штаб настраиваются на серьезную борьбу.

Здесь сложно говорить о каких‑то конкретных задачах. Будем биться в каждой игре, а там как получится. Повторюсь, если удастся выиграть один матч в Санкт‑Петербурге, это может быть определяющим фактором в серии. Мы команда молодая, первый год в лиге, все в новинку для нас. Тем не менее амбиции у всех самые серьезные. Так что постараемся дать бой», – сказал Кочарян в интервью «Матч-ТВ».

Первый матч четвертьфинала начнется 1 апреля в 16.00 по московскому времени.

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