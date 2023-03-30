Грэйсон Аллен исполнил фантастический постер-данк через Джордана Нвору

Атакующий защитник «Милуоки» в четвертой четверти матча против «Индианы» исполнил фантастический постер-данк через форварда соперника .

Аллен прошел по центру в трехсекундную зону и вколотил правой рукой, несмотря на сопротивление игрока «Пэйсерс».

Примечательно, что Нвора провел два с половиной сезона за « » и еще в начале этого сезона был партнером Аллена по команде.

Матч закончился гостевой победой «Бакс» со счетом 149:136. Аллен отметился 3 очками, 3 передачами, 2 подборами и 2 перехватами.

Для современного баскетбола нет ничего сложного. Броски-трюки из-за щита – теперь обычная часть игры