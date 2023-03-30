Грэйсон Аллен исполнил фантастический постер-данк через Джордана Нвору

Теги Индиана Милуоки НБА видео Грэйсон Аллен Джордан Нвора Баскетбол

Атакующий защитник «Милуоки» Грэйсон Аллен в четвертой четверти матча против «Индианы» исполнил фантастический постер-данк через форварда соперника Джордана Нвору.

Аллен прошел по центру в трехсекундную зону и вколотил правой рукой, несмотря на сопротивление игрока «Пэйсерс».

Примечательно, что Нвора провел два с половиной сезона за «Милуоки» и еще в начале этого сезона был партнером Аллена по команде.

Матч закончился гостевой победой «Бакс» со счетом 149:136. Аллен отметился 3 очками, 3 передачами, 2 подборами и 2 перехватами.

Для современного баскетбола нет ничего сложного. Броски-трюки из-за щита – теперь обычная часть игры

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2 комментария

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Ivan Rusak
Ответ BT
Хороший данк в борьбе и весьма опасное падение (вскочил он после него сразу, не стал валяться).
Это потому что он белый!
+1
0
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BT
Хороший данк в борьбе и весьма опасное падение (вскочил он после него сразу, не стал валяться).
+2
-1
+1
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