Тим Данкан поборолся с бывшим чемпионом UFC и получил по голове от его тренера

Теги Сан-Антонио Тим Данкан НБА видео Люк Рокхолд Баскетбол

Легенда НБА Тим Данкан был замечен на турнире ММА в Сан-Антонио.

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд опубликовал в соцсети видео, как он борется с Данканом и не может взять верх над баскетболистом.

В какой-то момент в схватку вмешался знаменитый тренер по смешанным единоборствам Джейсон Парильо, который в шутку ударил пятикратного чемпиона НБА ладонью по голове и убежал.

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3 комментария

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egro92
В какой же охренительной форме Мистер Фундаментал!
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ReneHoseman
Веселятся
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kondratiy
Тим - профи даже спустя столько лет после окончания карьеры.
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