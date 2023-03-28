Джоэл Эмбиид может стать первым игроком после Билла Уолтона, который стал MVP, пропустив больше 12 матчей

Один из главных претендентов на награду MVP центровой «Филадельфии» в понедельник пропустил 14-й матч в этом сезоне, не выйдя на площадку в игре против «Денвера» (111:116).

Только один игрок в истории НБА получил награду MVP сезона, пропустил больше 12 матчей в регулярном чемпионате. Это Билл , который в сезоне-1977/78 не сыграл в 24 матчах, но был признан MVP.

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