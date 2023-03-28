Джоэл Эмбиид может стать первым игроком после Билла Уолтона, который стал MVP, пропустив больше 12 матчей

Теги Филадельфия НБА Билл Уолтон Джоэл Эмбиид Баскетбол

Один из главных претендентов на награду MVP центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в понедельник пропустил 14-й матч в этом сезоне, не выйдя на площадку в игре против «Денвера» (111:116).

Только один игрок в истории НБА получил награду MVP сезона, пропустил больше 12 матчей в регулярном чемпионате. Это Билл Уолтон, который в сезоне-1977/78 не сыграл в 24 матчах, но был признан MVP.

Гонка за MVP в НБА. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

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