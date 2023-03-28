Тайрон Лю: «Молодое поколение теряет мотивацию, потому что у них уже все есть»

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю поделился мнением, что подростки находится под постоянной опекой, в результате чего они теряют желание развиваться.

«Им многое дается просто так. Когда мы поднимались с низов, приходилось постоянно проходить через трудности. Сейчас восьмиклассника отведут в частную школу и будут беречь. Дадут свою обувь, машину. У нас ничего этого не было.

Сейчас они говорят: «Хорошо, он 2 метра ростом, о, так это профессионал. Мы возьмем его, мы будем оберегать его, мы сделаем все, что потребуется, чтобы он стал следующим «проспектом».

Я думаю, что эти пацаны теряют мотивацию, потому что у них уже все есть», – рассказал тренер в подкасте «Pivot Podcast»

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1 комментарий

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Фиват Ильясов
Твой дед говорил так же
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