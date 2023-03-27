«Я не был известным игроком, так что был обязан выбирать деньги». Тайрон Лю объяснил, почему играл за 7 различных команд

Теги Тайрон Лю Клипперс НБА Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю рассказал, что во время карьеры игрока его приоритетом являлся заработок.

«Я был всего лишь ролевым игроком. В те времена мы подписывали двухлетние контракты. Так что ты либо переподписываешься, либо уходишь за большим контрактом.

И я подумал – когда выиграл чемпионство на заре карьеры – я должен гнаться за этими деньгами! Потому что не знал, как сложится моя карьера. Я не был известным игроком, так что был обязан выбирать деньги», – рассказал Лю в подкасте «Pivot Podcast».

В своей карьере Лю сменил семь различных организаций, заработав около 21,5 млн долларов.

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2 комментария

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Stanislav Alekhin
Вот уж кто действительно делал так "как было лучше для него и его семьи".
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Forza
Человек с мозгами. Вообще не удивительно, что стал классным тренером
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