Сандро Мамукелашвили – о переходе в «Сан-Антонио»: «У меня появилась возможность выйти на паркет и играть»

Центровой «Сан-Антонио» выразил благодарность организации за возможность проявить себя.

«Я переехал из самого холодного места в мире в самое теплое. В Милуоки даже не хочется выходить на улицу. Здесь у меня в комнате кондиционер. Когда кто-то предоставляет тебе шанс, ты хочешь им воспользоваться. У меня появилась возможность выйти на паркет и играть свободно, делать ошибки, учиться на них. Это хорошая возможность показать, на что я способен. Я благодарен.

Люблю Милуоки. Они воплотили мою мечту в жизнь. Они выбрали меня на драфте и дали мне возможность быть рядом с лучшими игроками лиги. Возвращаясь туда, я очень хочу увидеть Бобби Портиса, Холидэя и Янниса. Просто обязан их крепко обнять», – поделился Сандро.

В 10 встречах в составе « » Мамукелашвили набирает 9,1 очка и 6,3 подброра за 21,1 минуты игрового времени.

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