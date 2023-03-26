«Cакраменто» выйдет в плей-офф впервые с 2006 года в случае поражения «Миннесоты» в Сан-Франциско против « ».

16 cезонов подряд команде из столицы Калифорнии не удавалось обеспечить себе место в матчах навылет. За 8 матчей до конца регулярного чемпионата-2022/23 у « » появился шанс гарантировать себе место в плей-офф – в случае поражения «Миннесоты», идущей седьмой с результатом 37-37.

«Кингз» занимают третью строчку на Западе (45-29).

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