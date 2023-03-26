«Cакраменто» выйдет в плей-офф впервые с 2006 года в случае поражения «Миннесоты»

Теги Голден Стэйт Миннесота Сакраменто НБА Баскетбол

«Cакраменто» выйдет в плей-офф впервые с 2006 года в случае поражения «Миннесоты» в Сан-Франциско против «Голден Стэйт».

16 cезонов подряд команде из столицы Калифорнии не удавалось обеспечить себе место в матчах навылет. За 8 матчей до конца регулярного чемпионата-2022/23 у «Сакраменто» появился шанс гарантировать себе место в плей-офф – в случае поражения «Миннесоты», идущей седьмой с результатом 37-37.

«Кингз» занимают третью строчку на Западе (45-29).

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10 комментариев

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Nightyork97
Ответ slow focus
радостно за сак... столько лет без по - несправедливо
Почему, все справедливо. Пришел тренер - поставил игру. А пока сидели шарлатаны как Люки Уолтоны - ничего не светит ни одному клубу
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slow focus
радостно за сак... столько лет без по - несправедливо
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Nightyork97
Ответ Саша Федотов
ну ничего, болельщики Портленда с удовольствием посидят на диване :)
Ну да, ты же фанатик Зенита и ГСВ. Тебе не знать, что твой клуб занимает почетное 2 место без плей-оффа в лиге. Целых 12 лет сидели до Карри и компании. Ничего, отлично блеснул умом. Сравнил стрик Сакраменто с 2005 и ПТБ с 2021. Гений
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Саша Федотов
Ответ Nightyork97
Вот это квест для болел. Нужно будет идти за билетами в плей-офф, а не сидеть на любимом диване дома. Поздравления, Браун сделал чудо.
ну ничего, болельщики Портленда с удовольствием посидят на диване :)
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Fungus_Amongus
Главное, что антирекорд Клипперс побили, а дальше уже пусть выходят в ПО, не жалко.
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Khairba4i
Ответ Степан Паракин
сегодня не выйдут значит
да не, Голден дома играет, тут все очевидно
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Nightyork97
Вот это квест для болел. Нужно будет идти за билетами в плей-офф, а не сидеть на любимом диване дома. Поздравления, Браун сделал чудо.
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Kemal Gul
Понятно, что Сакраменто уже в по. Болельщиков поздравляю, вы заслужили это за все годы мучений!) И удачи в плей-офф
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Jan Paskel
ну это так, символизм. Они даже 3 место возьмут наверняка
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Степан Паракин
сегодня не выйдут значит
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