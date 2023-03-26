Джейлен Браун: «Не имеет значения, что ты собираешься сказать. Люди воспримут это так, как им захочется»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Звездный защитник «Бостона» Джейлен Браун высказался о медиа-пространстве вокруг НБА после серии интервью, в которых игрок нелестно отзывался о действиях «Селтикс».

Баскетболист заявлял, что «не знает о своем будущем в клубе», а также выразил «неуверенность в действиях организации» на фоне слухов о возможном обмене Кевина Дюрэнта в «Селтикс» перед дедлайном.

Позднее он прокомментировал, что его слова были вырваны из контекста.

«Иногда не имеет значения, что ты собираешься сказать. Люди воспримут это с той точки зрения, с какой им захочется. Таков мир, в котором мы живем. Люди питаются противоречиями. Противоречия продаются. Так что если у них есть возможность сделать что-то более привлекательным, чем оно есть на самом деле, обычно в девяти случаях из десяти они сделают это», – сказал Браун в послематчевом интервью.

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1 комментарий

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mibX
Поэтому надо учиться не только стучать мячом, а ещё четко и конкретно выражать свои мысли. Особенно, если ты рассчитываешь использовать свою известность, как возможность получить трибуну.
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