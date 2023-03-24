Джейлен Браун: «Авторы статей зачастую вырывают слова из контекста»

Звездный защитник « » заявил, что журналисты вырвали слова игрока из контекста в его последних интервью.

Ранее баскетболист заявлял, что «не знает о своем будущем в клубе», а также выразил «неуверенность в действиях организации» на фоне слухов о возможном обмене Кевина Дюрэнта в «Селтикс» перед дедлайном.

«Думаю, что когда люди пишут статьи, они зачастую вырывают слова из контекста, особенно когда у авторов есть свои собственные планы или что-то еще. Поэтому я раздумываю над тем, чтобы прояснить некоторые вещи, которые были недавно сказаны. В остальном – я сосредоточен на своей команде.

Пока что не хочу об этом рассуждать. «Селтикс» должны играть лучше и выигрывать больше игр. Если я захочу в будущем сказать что-то, я это сделаю. Но в настоящий момент вы просто можете видеть мою реакцию, мое лицо и все остальное – что я чувствую по поводу последней ситуации.

Иногда высказывания могут быть искажены, знаете ли», – сказал Браун в послематчевой пресс-конференции.

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