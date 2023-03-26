Джока Лэндейла обвиняют в избиении одноклассника 10 лет назад

Теги происшествия Финикс НБА Джок Лэндейл Баскетбол

Бывший одноклассник центрового «Финикса» Джока Лэндейла подал в суд на баскетболиста. Макс Джонс, сын знаменитого игрока в австралийский футбол Сэма Ньюмана, обвиняет игрока НБА в жестоком избиении.

Инцидент произошел 7 февраля 2013 года. По словам Джонса, Лэндейл повалил его на землю и напал. Утверждается, что Лэндейл прыгал на животе Джонса в такт песне. Пострадавшему пришлось пройти дискэктомию и удалить поврежденные диски в позвоночнике.

Джонс учился в 10-м классе, Лэндейл – в 12-м.

«В результате инцидента и травм, полученных в результате инцидента, была нарушена способность истца концентрироваться и учиться», — говорится в иске.

Центровой «Санз» отвергает все обвинения.

«Белые не умеют прыгать» – худшее, что могло произойти для моей игры». Кинокарьера Вуди Харрельсона состоялась благодаря баскетболу

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Мне в 1998 году сломали челюсть на дискотеке "Дружба" в одном спальном районе Минска.
Подумываю отыскать обидчика, тем более, что до сих пор 4 нижних зуба в коронке и челюсть сходится кривовато.
Хата с него, однушка. Нормальная компенсация.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ужратый Гусениц
Ответ Forza
Ну честно сказать, если бы тебя повалил на землю огромный бугай и начал бы прыгать на тебе в такт песне, да так что тебе потом пришлось позвоночные диски удалять, я думаю ты бы просто хотел мести. Желательно какой нибудь максимально изощренной.
10 лет копил месть? блюдо, которое подается не только мегохолодным?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rjcnbr
Смешная отсылка в конце статьи на фильм «Белые не умеют прыгать»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ Вадим flanec
А чего этот Джонс хочет то? Посадить в тюрьму Ландейла или деньжат срубить? Умеют же новости делать, что ничего непонятно.
Ну честно сказать, если бы тебя повалил на землю огромный бугай и начал бы прыгать на тебе в такт песне, да так что тебе потом пришлось позвоночные диски удалять, я думаю ты бы просто хотел мести. Желательно какой нибудь максимально изощренной.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
А чего этот Джонс хочет то? Посадить в тюрьму Ландейла или деньжат срубить? Умеют же новости делать, что ничего непонятно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
На десять лет назад унесите меня года К девчонке, что люблю, я не успел сказать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
10 лет? видимо и память была потеряна вследствие травм?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий