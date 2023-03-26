Джока Лэндейла обвиняют в избиении одноклассника 10 лет назад
Бывший одноклассник центрового «Финикса» Джока Лэндейла подал в суд на баскетболиста. Макс Джонс, сын знаменитого игрока в австралийский футбол Сэма Ньюмана, обвиняет игрока НБА в жестоком избиении.
Инцидент произошел 7 февраля 2013 года. По словам Джонса, Лэндейл повалил его на землю и напал. Утверждается, что Лэндейл прыгал на животе Джонса в такт песне. Пострадавшему пришлось пройти дискэктомию и удалить поврежденные диски в позвоночнике.
Джонс учился в 10-м классе, Лэндейл – в 12-м.
«В результате инцидента и травм, полученных в результате инцидента, была нарушена способность истца концентрироваться и учиться», — говорится в иске.
Центровой «Санз» отвергает все обвинения.
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Подумываю отыскать обидчика, тем более, что до сих пор 4 нижних зуба в коронке и челюсть сходится кривовато.
Хата с него, однушка. Нормальная компенсация.