Джока Лэндейла обвиняют в избиении одноклассника 10 лет назад

Бывший одноклассник центрового « » подал в суд на баскетболиста. Макс Джонс, сын знаменитого игрока в австралийский футбол Сэма Ньюмана, обвиняет игрока в жестоком избиении.

Инцидент произошел 7 февраля 2013 года. По словам Джонса, Лэндейл повалил его на землю и напал. Утверждается, что Лэндейл прыгал на животе Джонса в такт песне. Пострадавшему пришлось пройти дискэктомию и удалить поврежденные диски в позвоночнике.

Джонс учился в 10-м классе, Лэндейл – в 12-м.

«В результате инцидента и травм, полученных в результате инцидента, была нарушена способность истца концентрироваться и учиться», — говорится в иске.

Центровой «Санз» отвергает все обвинения.

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