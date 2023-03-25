Андрей Ватутин: «Рассчитываем, что Швед вернется к матчам плей-офф»

Теги травмы ЦСКА Андрей Ватутин Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

По словам президента ЦСКА Андрея Ватутина, защитник команды Алексей Швед должен вернуться в строй к матчам плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Рассчитываем, что Швед вернется к матчам плей-офф», – заявил Ватутин.

Лидер ЦСКА восстанавливается после повреждение приводящей мышцы бедра. Баскетболист пропустил больше месяца.

Швед является самым результативным игроком ЦСКА в текущем сезоне, набирая 17 очков в среднем за матч.

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