Андрей Ватутин: «Рассчитываем, что Швед вернется к матчам плей-офф»
По словам президента ЦСКА Андрея Ватутина, защитник команды Алексей Швед должен вернуться в строй к матчам плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Рассчитываем, что Швед вернется к матчам плей-офф», – заявил Ватутин.
Лидер ЦСКА восстанавливается после повреждение приводящей мышцы бедра. Баскетболист пропустил больше месяца.
Швед является самым результативным игроком ЦСКА в текущем сезоне, набирая 17 очков в среднем за матч.
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