Андрей Ватутин: «Рассчитываем, что Швед вернется к матчам плей-офф»

По словам президента ЦСКА Андрея Ватутина, защитник команды должен вернуться в строй к матчам плей-офф лиги ВТБ.

«Рассчитываем, что Швед вернется к матчам плей-офф», – заявил Ватутин.

Лидер ЦСКА восстанавливается после повреждение приводящей мышцы бедра. Баскетболист пропустил больше месяца.

Швед является самым результативным игроком ЦСКА в текущем сезоне, набирая 17 очков в среднем за матч.

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе