Фанат «Бруклина» эмоционально отреагировал на победный 3-очковый Окоро
Фанат «Бруклина» был крайне взволнован во время последнего владения встречи с «Кливлендом» (114:116).
Болельщик в порыве эмоций пытался помешать баскетболистам «Кавс» размахивая руками, но после победного трехочкового Айзека Окоро расстроился и бросил кепку на паркет.
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