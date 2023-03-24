Фанат «Бруклина» эмоционально отреагировал на победный 3-очковый Окоро

Теги Кливленд Бруклин НБА Баскетбол

Фанат «Бруклина» был крайне взволнован во время последнего владения встречи с «Кливлендом» (114:116).

Болельщик в порыве эмоций пытался помешать баскетболистам «Кавс» размахивая руками, но после победного трехочкового Айзека Окоро расстроился и бросил кепку на паркет.

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