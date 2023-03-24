Джанан Муса: «Для меня большая честь играть в составе «Реала»

Форвард « » рассказал о своей роли в успешных выступлениях мадридской команды.

«Просто делаю то, что нужно команде и тренеру. В этом году моя задача – набирать очки, поэтому я стараюсь быть агрессивным, находить своих партнеров по команде и принимать правильные решения в нападении каждую игру. Что бы тренер ни требовал от меня, я буду делать это.

Все игроки в этой команде очень опытные, поэтому для меня большая честь играть в составе «Реала». Я бы не сказал, что кто-то конкретный делает что-то лучше остальных. Такие опытные ветераны, как или , подталкивают нас к тому, чтобы воплотить в жизнь менталитет «мадридцев», – поделился баскетболист.

Джанан проводит текущий сезон с 15,5 очка за игру, попадая 59,3% двухочковых, 40,3% из-за дуги и 87,1% с линии.

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