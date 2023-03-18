Джанан Муса получил третью награду MVP тура Евролиги в этом сезоне

Форвард « » признан MVP 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2022/23.

23-летний боснийский игрок помог испанской команде обыграть « » (91:87), набрав 27 очков, сделав 5 подборов, 3 передачи и 1 перехват. Показатель полезности форварда составил 38 баллов. Это рекордный показатель в карьере игрока и самый высокий показатель для игроков «Реала» за последние пять лет.

Муса получил третью награду MVP тура в нынешнем сезоне .

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