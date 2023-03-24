Брэндон Ингрэм оформил первый в карьере трипл-дабл в матче с «Шарлотт»

Теги Шарлотт Новый Орлеан НБА видео Брэндон Ингрэм Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм в четверг оформил первый в карьере трипл-дабл.

В матче с «Шарлотт» (115:96) Ингрэм набрал 30 очков, 11 подборов и 10 передач.

За 34 минуты Брэндон реализовал 10 из 23 с игры и 9 из 9 с линии.

За 7 лет в НБА Ингрэм провел 403 матча.

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