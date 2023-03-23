Алексей Швед: «Мне уже намного лучше, начал тренироваться и бегать»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал, когда восстановится от повреждения и вернется в состав команды.

«Пока еще не знаю, когда вернусь. Буду обсуждать это с тренером и нашими докторами. Но в плей‑офф буду играть. Мне уже намного лучше, начал тренироваться и бегать. До этого было много тренажерного зала, в ближайшие дни подключусь к команде», – сказал Швед в эфире «Матч ТВ».

Лидер ЦСКА восстанавливается после повреждение приводящей мышцы бедра. Баскетболист пропустил больше месяца, ЦСКА продолжает занимать первую строчку в Лиге ВТБ с результатом 29-2.

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1 комментарий

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Vagner01
Давно пора! Ждем!
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