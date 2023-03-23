Руководитель команды НБА: «Атланта» пристально следит за ситуацией с Джейленом Брауном»
Анонимный руководитель команды НБА заявил, что «Атланта» пристально следит за ситуацией с атакующим защитником «Бостона» Джейленом Брауном.
«Одна из причин, по которой «Хоукс» пытаются избавиться от Коллинза, – чтобы расчистить платежную ведомость и быть в состоянии подписать еще одну звезду.
Привлечь свободных агентов в Атланту нелегко, но Джейлен Браун – это совсем другое дело. Они хотят быть в состоянии, чтобы по крайней мере попытаться сделать шаг, если он захочет оказаться там. Думаю, нет сомнений, что они следят за ситуацией с ним. Внимательно», – приводит слова руководителя Heavy.
Атланта является родным городом баскетболиста. Ранее Браун заявлял, что его будущее в «Селтикс» находится вне его контроля.
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