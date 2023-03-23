Руководитель команды НБА: «Атланта» пристально следит за ситуацией с Джейленом Брауном»

Теги Бостон Атланта НБА Джейлен Браун Джон Коллинз Баскетбол

Анонимный руководитель команды НБА заявил, что «Атланта» пристально следит за ситуацией с атакующим защитником «Бостона» Джейленом Брауном.

«Одна из причин, по которой «Хоукс» пытаются избавиться от Коллинза, – чтобы расчистить платежную ведомость и быть в состоянии подписать еще одну звезду.

Привлечь свободных агентов в Атланту нелегко, но Джейлен Браун – это совсем другое дело. Они хотят быть в состоянии, чтобы по крайней мере попытаться сделать шаг, если он захочет оказаться там. Думаю, нет сомнений, что они следят за ситуацией с ним. Внимательно», – приводит слова руководителя Heavy.

Атланта является родным городом баскетболиста. Ранее Браун заявлял, что его будущее в «Селтикс» находится вне его контроля.

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3 комментария

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Mr.BadGuy
Ответ кандид
Нуда, нуда... Браун спит и видит как сбежит из действующего контендера, одной из наиболее престижных франшиз НБА, в которой он вторая звезда. Всё очень логично.
Ну Атланта тоже не дыра. Родина Кока колы и олимпийский город
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Archer_Great
Ответ кандид
Нуда, нуда... Браун спит и видит как сбежит из действующего контендера, одной из наиболее престижных франшиз НБА, в которой он вторая звезда. Всё очень логично.
Здесь он вторая звезда, а в Атланте с текущей формой Янга он имеет неиллюзорный шанс стать первой звездой, а его переход к Мюррэю и Трею сделает команду контендером - это факт. Так что да, Атланта правильно делает, что следит за ситуацией, особенно после озвученных заявлений со стороны самого Брауна
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кандид
Нуда, нуда... Браун спит и видит как сбежит из действующего контендера, одной из наиболее престижных франшиз НБА, в которой он вторая звезда. Всё очень логично.
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