«Валенсия» продлила контракт с Крисом Джонсом на 3 года

Теги Turkish Airlines EuroLeague Валенсия Крис Джонс Баскетбол

«Валенсия» объявила о трехлетнем продлении контракта с разыгрывающим Крисом Джонсом (29 лет, 188 см).

«Валенсия» не имеет закрепленного места в Евролиге, поэтому в cоглашении прописана опция в случае вылета команды из турнира.

В текущем сезоне Джонс в среднем набирает 14,2 очка и 4,6 передачи за игру. «Валенсия» находится на 10-м месте в Евролиге с результатом 14-15.

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