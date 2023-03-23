Уэньин Гэбриэл совершил глупую потерю под своим кольцом
Центровой «Лейкерс» Уэньин Гэбриэл во время матча против «Финикса» совершил глупую потерю при вводе мяча в игру из-за лицевой линии.
Инцидент произошел за 26 секунд до конца третьей четверти. В результате потери Гэбриэла «Санз» набрали 6 очков за 4 секунды и сократили отставание с 9 очков до 3.
Матч закончился победой «Лейкерс» со счетом 122:111.
НБА – еще одна планета во вселенной Marvel. Комиксы о Леброне, превью к сезону с супергероями, дизайн бедового маскота «Нетс»
1 комментарий