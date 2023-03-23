Уэньин Гэбриэл совершил глупую потерю под своим кольцом

Центровой «Лейкерс» Уэньин Гэбриэл во время матча против « » совершил глупую потерю при вводе мяча в игру из-за лицевой линии.

Инцидент произошел за 26 секунд до конца третьей четверти. В результате потери Гэбриэла «Санз» набрали 6 очков за 4 секунды и сократили отставание с 9 очков до 3.

Матч закончился победой « » со счетом 122:111.

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