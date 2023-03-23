Уэньин Гэбриэл совершил глупую потерю под своим кольцом

Теги Лейкерс Финикс НБА видео Уэньин Гэбриэл Баскетбол

Центровой «Лейкерс» Уэньин Гэбриэл во время матча против «Финикса» совершил глупую потерю при вводе мяча в игру из-за лицевой линии.

Инцидент произошел за 26 секунд до конца третьей четверти. В результате потери Гэбриэла «Санз» набрали 6 очков за 4 секунды и сократили отставание с 9 очков до 3.

Матч закончился победой «Лейкерс» со счетом 122:111.

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1 комментарий

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lecter666999
ну тут все виноваты, это их глупая фишка, мяч катить, чтоб время не шло. Зачем они это делают я хз
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