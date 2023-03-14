Евролига. Женщины. 1/4 финала. «Фенербахче» – «Шопрон», УСК сыграет с «Авенидой» и другие матчи
Во вторник, 14 марта, в рамках женской Евролиги состоятся первые матчи 1/4 финала плей-офф.
Турецкий «Фенербахче» примет венгерский «Шопрон», чешский УСК дома сыграет с испанской «Авенидой».
Женщины
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Первые матчи
Фенербахче Турция – Шопрон Венгрия
14 марта. 19:00
Мерсин Турция – Бурж Франция
14 марта. 19:30
УСК Чехия – Авенида Испания
14 марта. 21:00
Фамилия Италия – Валенсия Испания
14 марта. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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