Евролига. Женщины. 1/4 финала. «Фенербахче» – «Шопрон», УСК сыграет с «Авенидой» и другие матчи

Теги результаты Евролига жен Бурж жен УСК жен Фенербахче жен Шопрон жен Авенида жен Фамила жен Валенсия жен Мерсин жен Баскетбол

Во вторник, 14 марта, в рамках женской Евролиги состоятся первые матчи 1/4 финала плей-офф.

Турецкий «Фенербахче» примет венгерский «Шопрон», чешский УСК дома сыграет с испанской «Авенидой».

Евролига

Женщины

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Первые матчи 

Фенербахче Турция – Шопрон Венгрия

14 марта. 19:00

Мерсин Турция – Бурж Франция

14 марта. 19:30

УСК Чехия – Авенида Испания

14 марта. 21:00

Фамилия Италия – Валенсия Испания

14 марта. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий