Де’Аарон Фокс: «Были моменты, когда сомневался в своем будущем в «Кингз»

Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс признался, что за шесть лет в «Кингз» были моменты, когда он сомневался в своем будущем в клубе.

«Были моменты, когда я задавался вопросом, буду ли я здесь в будущем? Меня тоже могли обменять.

Но я всегда был уверен, что рано или поздно мы соберем правильный состав, и все будут действовать с максимальной эффективностью. Я никогда не думал, получится ли у нас. Вопрос был только в том, когда у нас получится», – сказал Фокс.

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