Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Астану»
В четверг, 16 марта, саратовский «Автодор» примет на своей площадке казахстанскую «Астану» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа Б
- Дата проведения
- 16 марта, 18.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: Парма – 14-15, Самара – 13-17, Автодор – 12-17, Енисей – 12-18, Астана – 5-23, Минск – 2-28.
Группа А
Положение команд: ЦСКА – 28-2, УНИКС – 24-6, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 16-14, Нижний Новгород – 17-13, МБА – 14-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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