Жак Вон – о поведении Динуидди: «Он достаточно умен, чтобы знать, что говорить судьям во время игры»

Главный тренер « » Жак Вон ответил на вопрос о взаимоотношениях между судьями и защитником команды Спенсером Динуидди.

«Я думаю, он осознает, какое влияние он оказывает на нашу команду. Нам нужно каждое очко. Поэтому, независимо от того, получит он технический или нет, нам все равно нужно каждое очко.

Так что я скажу ему это, что и раньше. Он достаточно умен, чтобы знать, что говорить судьям во время игры, а что нет. Так что я буду поддерживать его. Я хочу, чтобы он продолжал ставить себя в такое положение, чтобы был агрессивным. И надеюсь, что мы судьи будут оставаться на нашей стороне и дальше», – поделился Вон в послематчевой конференции.

имеет 7 технических фолов в текущем сезоне. Ранее баскетболист заявлял, что судьи зачастую не свистят нарушения правил на нем.

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