Евгений Воронов: «Бронзовые медали – оценка труда нашей команды»

Атакующий защитник МБА Евгений Воронов подвел итоги «Финала четырех» после победы над «Химками» (77:68) в матче за 3-е место.

– Играть так рано – в 11 утра – было непросто. Но гораздо больше сложностей нам доставил соперник. « » — серьезная команда, которая по пути к «Финалу четырех» обыграла в хорошем стиле «Самару» и «Руну». Наш тренерский штаб очень внимательно готовил нас к матчу. Разбирали многие нюансы. В игре не все получилось.

– Удалось ли эмоционально отойти от полуфинала, который и закончился достаточно поздно, и наверняка забрал много сил.

– У нас было время, чтобы прийти в себя. Все же иногда и в лиге приходится перенастраиваться очень оперативно.

– Обычно игры за третье место не такие плотные, как получилась эта.

– Во-первых, бронзовые медали – это важно, как оценка труда нашей команды. Было бы обидно уехать из Питера ни с чем. Во-вторых, опыт участия в «Финалах четырех» нужен для роста МБА. Все же этот формат подразумевает другой уровень давления, и все решается буквально в считанные минуты.

– Игра за третье место получилась очень плотной, и в какой-то момент потребовался весь ваш опыт, чтобы перехватить инициативу. Можете сформулировать, что именно важно для успешной игры в таких решающих матчах?

– Не могу сказать, что сегодня прикладывал сверхусилия. Все же лично для меня это далеко не первый «Финал четырех». А ребята из команды должны сами воспринять особенности формата, научиться ориентироваться. Нюансы конкретных матчей тоже больше вопрос для тренерского штаба, а не игроков.

– А лично для вас этот «Финал четырех» выделялся чем-то особенным?

– Для меня нет. Были и более серьезные достижения. А вот для некоторых ребят в команде этот турнир может стать одним из важных событий в карьере. И хорошо, что в итоге будет и что вспомнить, и медаль, которую можно показать.

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