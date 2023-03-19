Диллон Брукс о Клэе Томпсоне: «Это дружеский трэш-ток, просто у меня много недвижимости в Сан-Франциско»
Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс спокойно воспринял жесты Клэя Томпсона («Голден Стэйт») в концовке матча между командами (133:119).
«У него четыре чемпионских перстня. Это все, что он хотел этим сказать. Для нас это мотивация.
Мы тоже хотим завоевать перстень. В прошлом сезоне мы сделали шаг вперед, и мы продолжаем учиться и идти вперед. Это дружеский трэш-ток, просто у меня много недвижимости в Сан-Франциско», – сказал Брукс.
Томпсон, сидя на скамейке запасных на последних секундах матча против «Мемфиса», показал Бруксу четыре пальца, означающих четыре чемпионских перстня.
«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?
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