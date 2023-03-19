Диллон Брукс о Клэе Томпсоне: «Это дружеский трэш-ток, просто у меня много недвижимости в Сан-Франциско»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Клэй Томпсон Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс спокойно воспринял жесты Клэя Томпсона («Голден Стэйт») в концовке матча между командами (133:119).

«У него четыре чемпионских перстня. Это все, что он хотел этим сказать. Для нас это мотивация.

Мы тоже хотим завоевать перстень. В прошлом сезоне мы сделали шаг вперед, и мы продолжаем учиться и идти вперед. Это дружеский трэш-ток, просто у меня много недвижимости в Сан-Франциско», – сказал Брукс.

Томпсон, сидя на скамейке запасных на последних секундах матча против «Мемфиса», показал Бруксу четыре пальца, означающих четыре чемпионских перстня.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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1 комментарий

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sfrrrR
Расходимся. Оказывается это просто был просто дружеский трэш-ток и вообще, у Брукса много недвижимости в Сан-Франциско. Короче, Спортс, давайте ищите другие истории, эта уже изжила своё: видите, здесь совсем нет комментариев, ну куда это годится.
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