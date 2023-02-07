Демар Дерозан пользуется спросом на рынке перед дедлайном
Защитник «Чикаго» Демар Дерозан интересен многим клубам НБА перед дедлайном.
Об этом сообщает Сэм Эмико из Hoops Wire.
33-летний баскетболист в 50 матчах сезона набирает 25,9 очка, 4,8 подбора и 5,0 передачи за игру. Отмечается, что «Буллс» склоняются к тому, чтобы сохранить костяк состава.
«Чикаго» занимает девятое место в Восточной конференции с результатом 25-27.
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