Демар Дерозан пользуется спросом на рынке перед дедлайном

Защитник «Чикаго» интересен многим клубам НБА перед дедлайном.

Об этом сообщает Сэм Эмико из Hoops Wire.

33-летний баскетболист в 50 матчах сезона набирает 25,9 очка, 4,8 подбора и 5,0 передачи за игру. Отмечается, что «Буллс» склоняются к тому, чтобы сохранить костяк состава.

« » занимает девятое место в Восточной конференции с результатом 25-27.

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