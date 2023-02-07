Демар Дерозан пользуется спросом на рынке перед дедлайном

Теги возможные переходы Чикаго НБА Демар Дерозан Баскетбол

Защитник «Чикаго» Демар Дерозан интересен многим клубам НБА перед дедлайном.

Об этом сообщает Сэм Эмико из Hoops Wire.

33-летний баскетболист в 50 матчах сезона набирает 25,9 очка, 4,8 подбора и 5,0 передачи за игру. Отмечается, что «Буллс» склоняются к тому, чтобы сохранить костяк состава.

«Чикаго» занимает девятое место в Восточной конференции с результатом 25-27.

В НБА вернулись штрафные одной рукой (+33% к точности). Почему эту хитрость используют настолько редко?

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